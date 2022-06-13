مدير الأورمان: وزعنا أكثر من 60 ألف رأس ماشية منذ إنشاء الجمعية

قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي متابع بدقة لكل ما يحدث على أرض مصر، مبينا أن جمعية الأورمان مهتمة بتطوير الثروة الحيوانية منذ 20 سنة، ويتم توزيع قطعان الماشية على صغار المزارعين من أجل زيادة الألبان واللحوم المنتجة وسط رغبة الرئيس في إغناء الفلاح.

60 ألف رأس ماشية موزعة

أضاف «شعبان» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن جمعية الأورمان تعمل منذ 20 سنة، وتجري متابعات شهرية مع الطب البيطري مع التأمين على كل رأس، وتنسيق مع وزارة الزراعة ومع التأمين الطبي، مؤكدا أن الجمعية وزعت أكثر من 60 ألف رأس منذ 20 سنة.

تنسيق مع الزراعة والتأمين

أوضح مدير عام جمعية الأورمان، أن الدولة تدعم المستثمرين وتساعدهم في الحصول على حيوانات ذات سلالات أكثر إنتاجا من أجل إغناء الفلاح، لافتا إلى أن وزارة الزراعة ستجري دورات تدريبية في مختلف الأماكن من أجل تهيئة المزراعين للتعامل مع الحيوانات ومساعدتها في توفير اللقاحات المختلفة.

وأكد أن الأورمان توفر علفا بـ600 جنيه شهريا للرأس الواحد، وستعمل على زيادة هذا الدعم الفترات المقبلة من أجل توسيع إنتاج اللحوم، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.