فيديو.. انهيار سامي قمصان أثناء تشييع جثمان والدته بالمنوفية

شيع المئات من أهالي مدينة شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، وعدد من نجوم النادي الأهلي، ومنتخب مصر السابقين، جنازة والدة الكابتن سامي قمصان، المدرب المساعد لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي، وسط حالة من الحزن الشديد، وفور وصول جثمان والدته لتشييعه إلى مثواه الأخير، انخرط «قمصان» في نوبة بكاء شديدة، حتى تعرض للانهيار.

وبعد أداء الحضور صلاة الجنازة على والدة الكابتن سامي قمصان، انطلقت الجنازة من مسجد حسام الدين، في مقابر مدينة شبين الكوم بالمنوفية، وقد وصل سامي قمصان على متن طائرة خاصة من قطر إلى مصر، ظهر اليوم السبت، عائداً من الدوحة، عقب إحراز النادي الأهلي بطولة كأس السوبر الأفريقي، على حساب فريق نهضة بركان المغربي.

وأعلنت الأسرة تلقي عزاء والدة الكابتن سامي قمصان، مدرب الأهلي، أمام المقابر، وعدم إقامة عزاء ليلاً أمام المنزل أو في دار المناسبات، وتلقى مدرب الأهلي عزاء المئات من أبناء شبين الكوم أمام المقابر، وسط إجراءات احترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووصلت بعثة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، رئيس النادي، إلى القاهرة في وقت لاحق اليوم السبت، بعد الفوز بلقب السوبر الأفريقي، وقررت بعثة الأهلي إلغاء احتفالات الفوز بلقب السوبر الإفريقي في فندق الإقامة، بسبب وفاة والدة سامي قمصان، المدرب المساعد للفريق، ووالد زوجة جونيور أجايي، لاعب الفريق، وجاء القرار بقيادة محمد الشناوي، قائد الفريق، والذي طلب من زملائه اللاعبين احترام مشاعر زميلهم ومدربهم، وتأجيل الاحتفالات باللقب.