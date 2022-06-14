حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 14-6-2022 مهنيا وعاطفيا

يتمتع أصحاب برج الميزان بالكثير من مميزات، على رأسها قدراته على التوافق بين حياته العائلية والمهنية، فهو مستمع جيد لكل من حوله، كما أنه معروف أنه ودود ومتعاون مع الجميع، يجب تقديم يد المساعدة طوال الوقت، خاصة إذا كانت تدعم العدالة والتوازن بين جميع الأطراف.

وفي إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي تنشر على مدار اليوم، يستعرض موقع «الوطن» فيما يخص علوم الفلك وتوقعات الأبراج، لمواليد برج الميزان، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفق توقعات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

تقول خبيرة الأبراج «عبير فؤاد» مواليد برج الميزان إن حظك اليوم على الصعيد المهني والعملي، يتواجد الشمس وعطارد بمنزل الحظ، ما يعدانك بالسهولة واليسر في خطواتك وتستفيد جيدا من المعطيات.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

ينما على المستوى العاطفي والعائلي فإن أصحاب هذا البرج اليوم، القمر المكتمل في منزل العلاقات اليوم مما يدفعك للانفتاح، ويساعدك على توطيد علاقاتك، وعليك أن تضع حدا للعلاقات الهشة.

مشاهير برج الميزان

يستطيع مواليد برج الميزان اكتساب محبة وثقة من حوله، فهو من الشخصيات الهادئة غير المحبة للصراعات، أو الخلافات أو المشاكل، ومن أبرز مشاهير هذا البرج، الكينج محمد منير، والهضبة عمرو دياب، بالإضافة إلى بهاء سلطان، وعلى المستوى العالمي، ينتمي لبرج الميزان الفنان العالمي ويل سميث، الذي يعد من أشهر الممثلين الأمريكيين.