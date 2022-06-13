حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 13-6-2022 مهنيا وعاطفيا

تحذرك الأفلاك اليوم مولود برج الجوزاء، من أي تهور أو قرارت عاجلة او متسرعة، وذلك لوجود القمر فى مواجهة برجك، الذى يعنى الكثير من الارتباك والمشاكل والتشويش، وذلك كما كشفت خبيرة الفلك والابراج عبير فؤاد فى توقعاتها لمولود برج الجوزاء اليوم على الصعيدين المهني والعائلى.

كما تنصحك عبير فؤاد، بضرورة التروي فى أحاديثك وحوارتك مع شريك حياتك او اسرتك اليوم، وان تتجنب الشعور بالحساسية الزائدة فى حالة تعرضك لاي نقد من جانبهم، وان تتقبل الحوار بصدر رحب.

حظك اليوم برج الجوزار عاطفيا

انت تعيش فترة ارتباك وضغط عاطفي كبير اليوم مولود برج الجوزاء ، وذلك مع شريك حياتك او من تحب، ولكن الافلاك تؤكد عليك وتنصحك اليوم، بضرورة الا تبالغ في حساسيتك وانفعالاتك اثناء اى مناقشة مع شريك حياتك او من تحب اليوم، او حتى اى مناقضة مع اسرتك، حيث تنصحك خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، بضرورة ان تتحكم فى عصبيتك واندفاعك وانفعالاتك اليوم حتى لا تتعرض لمزيد من الخسائر مولود برج الجوزاء.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

الأفلاك تحذرك اليوم مولود برج الجوزاء، بضرورة الابتعاد عن اتخاذ اى قرارتك متهورة، على المستوى المهني، نظرا لوجود القمر اليوم فى مواجهة برجك، وهذا يعنى الكثير من الارتباك والتشويش الذى قد يسود قرارتك اليوم، لهذا عليك أن تتمهل اليوم فى الكثير من قراراتك الهامة ووعودك مع المحطين بك فى العمل، وايضا يجب ان تحترس من اى تتعرض اليوم لاي نوع من أنواع الغش، وفق حظك اليوم.