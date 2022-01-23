تفاصيل عودة أمينة الإيطالية لزوجها: «يا محمد أنا عند المحل تعالى خدني»

جاءت تفاصيل عودة أمينة الإيطالية، لزوجها المصري محمد جمال، غريبة كالروايات، حيث تلقى اتصالا هاتفيا من رقم غريب يتصل بإلحاح: «ألو يا محمد.. أنا أمينة، أنا عند المحل تعالى خدني»، نزلت هذه الكلمات كالصاعقة على محمد جمال الشهير بـ«جيمي»، زوج أمينة الإيطالية، جعلته لا يصدق أذنيه، فأغلق على الفور وهرع مسرعا إلى المحل ليتفاجأ بوجود أمينة تنتظره أمام السوبر ماركت الخاص به دون حجاب ترتدي ملابس رثة، فأوقفها حتى يشتري لها بعض الملابس وحجاب، ثم اقترض سيارة من أحد أصدقائه وأوصلها إلى المنزل.

تفاصيل عودة أمينة الإيطالية لزوجها

وروى «جيمي» تفاصيل عودة أمينة الإيطالية له، وقال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ أمينة كانت ذاهبة لشقيقها «ساندروا»، لكنه تشاجر معها بسبب ما فعلته هي ووالدتها، وطلب منها مغادرة منزله، فقررت السماع لنصيحته والعودة إلى زوجها، واستقلت الحافلة ونزلت بالقرب من السوبر ماركت الذي يمتلكه، واستعانت بهاتف أحد المارة واتصلت به وطلبت منه الحضور لاصطحابها للمنزل.

أحضان وقبلات لاستقبال أمينة الإيطالية

واستقبل أبناء أمينة الإيطالية الثلاثة، والدتهم وشقيقتهم الصغرى بالأحضان والقبلات، قائلين لها: «وحشتينا يا ماما»، بينما أخبرتهم أنّها تحبهم، كما استقبلتها حماتها (والدة جيمي) بالأحضان، ورحبت بها بشدة، طالبة منها عدم سماع كلام والدتها مجددا.

إبلاغ الشرطة بعودة أمينة الإيطالية

وأضاف «جيمي» أنّه عقب عودة أمينة الإيطالية إليه، أوصلها للمنزل ثم أعاد السيارة لصديقه، وبعد ذلك توجه إلى قسم الشرطة للإبلاغ عن عودة أمينة له ولأبنائها، وتنازله عن المحاضر التي حررها ضدها، حتى لا تتعرض لأي أذى.

تفاصيل عودة أمينة الإيطالية لمصر

وأكد «جيمي» أنّ أمينة الإيطالية كانت قد قامت بعمل بلوك لجوازات السفر الخاصة بأبنائها لمنعه من العودة بهم إلى مصر، موضحا أنّهم يقومون بعمل الإجراءات القانونية اللازمة حتى يعودوا إلى مصر مرة أخرى، ويطووا صفحة الماضي.