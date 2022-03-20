حفل تأبين للكاتب الراحل جابر عصفور في «آداب القاهرة» الخميس المقبل

تنظم جامعة القاهرة حفل تأبين للدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق، وبحضور الدكتور عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة هالة فؤاد أستاذة الفلسفة بكلية الآداب بجامعة القاهرة، والدكتور خالد منتصر، وأصدقاء وزملاء الراحل ذلك في الساعة الـ11 صباحًا يوم الخميس المقبل الموافق 24 مارس الجاري بكلية الآداب بالجامعة.

ورحل الدكتور جابر عصفور في 31 ديسمبر 2021، وشيع الجثمان إلى مثواه الأخير من جامعة القاهرة عقب أداء صلاة الجنازة في ذلك اليوم وكان في وداعه نخبة من زملائه وتلاميذه ومحبيه الذين تأثروا بكتابته وأفكاره.

وجابر عصفور مولود في 1944 بالمحلة الكبرى وتخرج في كلية الآداب بجامعة القاهرة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف عام 1965 ثم حصل على درجة الماجستير من الكلية ذاتها بتقدير ممتاز عام 1969، كما حصل على درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى 1973.

وظائف بالتدريس ومناصب قيادية

شغل الراحل عددًا من الوظائف بالتدريس منها معيد ومدرس مساعد ثم مدرس بقسم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة القاهرة، كما عمل بالتدريس فى جامعات عربية وأجنبية، من بينها جامعة الكويت وجامعة استكهولم في السويد، بدايةً من سبتمبر 1981إلى يونيو 1982، وأستاذا بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة من فبراير حتى مايو 1995.

مؤلفات وجوائز

وتولى المفكر الراحل عددًا من المناصب القيادية في وزارة الثقافة من بينها أمانة المجلس الأعلى للثقافة ثم أسس المركز القومي للترجمة في 2006، كما تولى وزارة الثقافة مرتين في 2011، وفي 2014.، وحصل جابر عصفور على العديد من الجوائز والتكريمات داخل مصر وخارجها من بينها جائزة النيل في الآداب في 2019.

وكانت حياة الدكتور جابر عصفور حافلة بالمؤلفات والترجمات من بينها: «مفهوم الشعر: دراسة في التراث النقدي»، و«التنوير يواجه الإظلام»، و«دفاعًا عن التنوير»، و«أوراق ثقافية»، و«النقد الأدبي والهوية الثقافية» و«زمن الرواية»، و«المرايا المتجاورة، دراسة في نقد طه حسين»