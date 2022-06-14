عشرات المستوطنين يقتحمون «الأقصى» وينفذون جولات استفزازية

نفذ عشرات المستوطنين، صباح اليوم، اقتحاما للمسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

جولات استفزازية وطقوسًا تلمودية

ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، فإنَّ عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية عنصرية في باحاته وساحاته.

وأضافت الوكالة، أنَّ المستوطنين استمعوا لشروحات مزورة حول هيكلهم المزعوم تحت حماية شرطة الاحتلال.

إبعاد المرابطين عن الأقصى

ووفقًا للوكالة، كانت سلطات الاحتلال جددت إبعاد المرابطتين المقدسيتين نفيسة ورائدة عن المسجد الأقصى المبارك، لمدة ستة أشهر للأولى وخمسة أشهر للثانية.

وأفادت الوكالة، بأن دعوات شبابية مقدسية كانت قد أُطلقت للحشد والرباط بالأقصى يوم الجمعة المقبلة، نصرة للمبعدين عنه، بقرارات من الاحتلال الإسرائيلي.

جدير بالذكر أن المسجد الأقصى المبارك يتعرض لاقتحامات المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية يوميا باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في قبلة المسلمين الأولى.