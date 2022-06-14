بالأرقام.. التفاصيل الكاملة لنتيجة مدرسة «الرسوب الجماعي» بالثانوية العامة

حصلت «الوطن»، على النتيجة الكاملة لنتيجة مدرسة الشهيد ماجد أحمد عبدالرازق الثانوية بنات، التابعة لإدارة حلمية الزيتون بالقاهرة بعد واقعة تجمهر عدد من الطالبات ضد ما وصفوه بالرسوب الجماعي في نهاية العام، وقالوا إن درجة الأسئلة الإلكترونية لم يتم إضافتها من جانب المدرسة وهو ما أثار جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي.

نسبة النجاح في الصف الأول الثانوي

- نسبة النجاح في الصف الأول الثانوي وصلت إلى 94%.

- عدد الطلاب الحاضرين في الصف الأول الثانوي 639.

- عدد الطلاب الذين يدخلون الدور الثاني 37 طالبة دور ثاني.

عدد الطلاب الغائبين في الامتحان 5.

- عدد الناجحين في الصف الأول الثانوي 602.

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النسبة العامة للنجاح في الصف الثاني الثانوي

- نسبة النجاح في الصف الثاني الثانوي وصلت إلى 92%.

- عدد الطلاب الحاضرين في الصف الثاني الثانوي 636.

- عدد الطلاب الذين يدخلون الدور الثاني 51 طالبة.

عدد الطلاب الغائبين في الامتحان4.

- عدد الناجحين في الصف الأول الثانوي585.