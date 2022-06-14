التعليم تعقد اجتماعا مهما لبحث استعدادات امتحانات الثانوية العامة غدا

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم، اجتماعا مهما، صباح الغد، مع قيادات الوزارة وبحضور رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة وأعضاء مراكز توزيع الأسئلة ورؤساء الكنترولات لتوحيد الإجراءات والرد على الاستفسارات التي ترد من الأعضاء المشاركين في أعمال الامتحانات، استعدادا لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022، المنتظر أن تبدأ الإثنين المقبل.

امتحانات الثانوية العامة 2022

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والفني، أنّ الوزارة وضعت جميع اللمسات النهائية، لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022، والمنتظر أن تبدأ 20 يونيو الحالي، بالمواد غير المضافة للمجموع، ويوم 26 من الشهر ذاته، للمواد المضافة للمجموع، مشيرا إلى أنّ جميع اللجان الامتحانية سيتم تعقيمها وتطهيرها جيدا، لمواجهة فيروس كورونا، والحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 اختيار من متعدد

وقال شوقي لـ«الوطن»، إنّ أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022، ستكون اختيار من متعدد، ولن تضم أي جزئيات مقالية في جميع المواد للشعبتين العلمية والأدبية، لافتا إلى أنّ الوزارة انتهت من اختيار جميع مقرات اللجان الامتحانية، وسيتم تعقيم اللجان قبل عقد الامتحانات بـ48 ساعة ضد كورونا، لتسيير الامتحانات في جو هادئ.

انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2022 يوم 21 يوليو المقبل

وأوضح وزير التعليم، أنّ امتحانات الثانوية العامة 2022، ستنتهي يوم 21 يوليو المقبل، مؤكدا أنّ أسئلة الامتحانات ستعتمد على الفهم ونتاج التعلم ومخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين والحشو، وتعمل الوزارة على تطوير المناهج الدراسية بمختلف المراحل التعليمية، إضافة إلى العمل على تحديث منظومة الامتحانات، لاعتمادها على الفهم وليس الحفظ، للارتقاء بمستوى الطلاب.