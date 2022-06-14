أمطار على السواحل الشمالية الغربية.. و«الأرصاد»: لن تصل للقاهرة

كشفت الهيئة العامة للارصاد الجوية، توقعاتها لسقوط أمطار اليوم على السواحل الشمالية الغربية، خاصة محافظة مطروح ومدينة السلوم، نظرًا لتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على تلك المناطق.

أمطار على السواحل

وأضافت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، أنَّ الأمطار المتوقع سقوطها اليوم بناءً على توقعات والخرائط الخاصة بالاقمار الصناعية بنسبة 20%، على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، ووسط سيناء، والسواحل الشمالية الشرقية، مشيرة إلى أنَّ هذة الامطار ستكون خفيفة ولن تؤثرعلى سير الحياة اليومية، مع وجود نشاط للرياح الشمالية الغربية، كما يسود طقس غائم على السواحل نتيجة تكاثر السحب المتقطعة.

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أنَّ موجة الأمطار الخفيفة المتوقعة اليوم لن تصل الى القاهرة الكبري، او جنوب الوجه البحري، كما يسود اليوم طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وصولًا إلى محافظات شمال الصعيد ، كما يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة 33 23

الإسكندرية 29 21

وادي النطرون 31 22

طنطا 32 21

شبين الكوم 33 23

دمنهور 30 21

بلطيم 28 20

مطروح 27 20

السلوم 29 21

سيوة 31 22

بورسعيد 29 21

دمياط 28 22

الزقازيق 33 22

المنصورة 32 21

الإسماعيلية 33 23

السويس 32 23

العريش 29 20

رفح 29 21

رأس سدر 36 24

نخل 33 18

نويبع 35 25

طابا 34 24

كاترين 29 17

الطور 34 25

شرم الشيخ 36 26

الغردقة 36 28

مرسى علم 38 23

الفيوم 34 23

بني سويف 34 23

المنيا 35 24

أسيوط 35 24

سوهاج 37 25

قنا 38 25

الأقصر 39 26

أسوان 40 26

إدفو 41 26

أبو سمبل 40 25

الوادي الجديد 38 26

شلاتين 35 24

أبو رماد 34 24

حلايب 30 23

رأس حدربة 31 24.