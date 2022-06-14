درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 14-6-2022 على مصر.. أمطار على تلك المناطق

أعلنت الهيئة العامة للارصاد بيان عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم على كافة الأنحاء، وحالة البحرين الأبيض والأحمر، حيث تكون حالة البحر الأبيض المتوسط من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج ما بين 1 إلى 1.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية، بينما يكون حالة البحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج من 1.5 إلى مترين.

سقوط أمطار اليوم

وعن الظواهر الجوية التي تتعرض لها البلاد، قال خبراء الأرصاد إن تزداد احتمالية سقوط أمطار ونشاط للرياح ويكون الجو غائم على السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء.

حالة الطقس اليوم

أما عن حالة الطقس فتوكد هيئة الأرصاد أنه تكون مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، شديد الحرارة على جنوبي الصعيد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، حار على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، بينما يكون كما تشهد البلاد خلال ساعات الليل انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، فيكون معتدل على القاهرة الكبرى والوحه البحري، وجنوبي سيناء والصعيد، شمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية والغربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على كافة الأنحاء

وبحسب خبراء الأرصاد، فأن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على كافة المدن والمحافظات المصرية جاءت كالآتي:

القاهرة 33 23

الإسكندرية 29 21

وادي النطرون 31 22

طنطا 32 21

شبين الكوم 33 23

دمنهور 30 21

بلطيم 28 20

مطروح 27 20

السلوم 29 21

سيوة 31 22

بورسعيد 29 21

دمياط 28 22

الزقازيق 33 22

المنصورة 32 21

الإسماعيلية 33 23

السويس 32 23

العريش 29 20

رفح 29 21

رأس سدر 36 24

نخل 33 18

نويبع 35 25

طابا 34 24

كاترين 29 17

الطور 34 25

شرم الشيخ 36 26

الغردقة 36 28

مرسى علم 38 23

الفيوم 34 23

بني سويف 34 23

المنيا 35 24

أسيوط 35 24

سوهاج 37 25

قنا 38 25

الأقصر 39 26

أسوان 40 26

إدفو 41 26

أبو سمبل 40 25

الوادي الجديد 38 26

شلاتين 35 24

أبو رماد 34 24

حلايب 30 23

رأس حدربة 31 24.