تفاصيل مستجدات العمل بمشروعات العلمين الجديدة.. بينها شاطئ مجاني

علمت «الوطن»، من مصادرها الخاصة بجهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، برئاسة المهندس وائل سمير، ونائبه المهندس محمد خليل، أن العمل بالمشروعات القومية والتنموية المختلفة جاري على قدم وساق للانتهاء من تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى بالعلمين الجديدة قبل نهاية يونيه المقبل.

وأوضحت المصادر، أنه من المنتظر أن يتم افتتاح أول شاطئ عام مجاني بالعلمين الجديدة خلال أيام، مشيرة إلى أن الساحل الشمالي، عُرف بأنه مصيف الأغنياء فقط، إلا أنه شهد طفرة حقيقية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

« الوطن » تنشر خلال التقرير التالي أبرز ملامح المشروعات القومية والتنموية الجديدة، وهي كالتالي :

1 - جاري الانتهاء من تشطيب الواجهات الخارجي، لـ15 برج، بالمنطقة الشاطئية، تمهيداً لتسليمها لأصحابها، كما يتم تنفيذ عدد آخر من الأبراج بالمنطقة الشاطئية، وتم الانتهاء من الأعمال بالمنطقة الترفيهية، والتي وتضم جراجا يسع 3 آلاف سيارة، وعددا من المحال التجارية لتقديم خدمات متكاملة لرواد المنطقة الشاطئية.

الإسكان : الانتهاء من أعمال تشطيبات الجزء الشاطئي من الممشى السياحي بطول 7 كيلو متر

2 - تم الانتهاء من أعمال تشطيبات الجزء الشاطئي من الممشى السياحي بطول 7 كم، والممتد عبر الساحل الشمالي الغربي، والذى يتخلله عدد من الكباري.

3 - تم الانتهاء من تنفيذ وحدات منطقة الداون تاون، والتي تضم 40 عمارة بها 1320 وحدة، بمساحات متنوعة، وجاري تسليم الوحدات السكنية لأصحابها، وهذا بخلاف 24 عمارة أخرى جاري تنفيذها بالمرحلة الثانية، وتضم 896 وحدة سكنية، بينما تم الانتهاء من أعمال الخرسانات، ويجرى تنفيذ أعمال التشطيبات بالحي اللاتيني والمُقام على مساحة 404 أفدنة، ويتكون من 6 مناطق تضم وحدات سكنية، ومناطق خدمية متميزة، وأماكن انتظار سيارات ومجموعة من الحدائق والمتنزهات، والبحيرات الصناعية .

وائل سمير : جاري تنفيذ 35 عمارة بالمرحلة الثانية بالإسكان المتميز

4 - تم الانتهاء من تنفيذ 45 عمارة سكنية و1080 وحدة سكنية بالمرحلة الأولى بمشروع الإسكان المتميز، وتم تسليمها للملاك، وجاري تنفيذ 35 عمارة أخرى بالمرحلة الثانية بالمشروع، تضم 840 وحدة سكنية، والجاري طرحها للمصريين بالخارج خلال أيام، كما يتم تنفيذ 4096 وحدة سكني 128 عمارة سكنية بمشروع «سكن مصر»، للإسكان المتوسط، والجاري طرحها أيضا للمصريين بالخارج خلال أيام، وهذا بخلاف تنفيذ مشروعات وشبكات المرافق المختلفة «غاز، ومياه، وكهرباء، وتليفونات » كذلك تنفيذ أعمال الطرق والكباري.

5 - استعرض الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، المخطط العام، والاستخدامات والأنشطة المقترحة لأراضي منطقة الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، لتصبح على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما أنه جارى تنفيذ مشروع أبراج الداون تاون، والذى تنفذه شركة cscec الصينية، على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبتمويل ذاتي من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويضم إنشاء 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات.

6 - جاري تطوير وتوسعة طريق الإسكندرية مطروح، أمام مدينة العلمين الجديدة، وطريق وادي النطرون العلمين بطول 135 كيلو متر لرفع كفاءة الطريق القائم وتطوير الطريق ليصبح 8 حارات في كل اتجاه، بدلا من 5 حارات، ويضم المشروع تنفيذ 10 كباري دوران للخلف، و 4 كباري سطحية يتم تنفيذها ضمن مشروع تطوير الطريق.

الإسكان : طرح وحدات سكنية فاخرة بمشروعات أبراج العلمين الشاطئية North Edge

كانت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أعلنت عن طرح وحدات سكنية فاخرة، بمشروعات «أبراج العلمين الشاطئية North Edge داون تاون العلمين - الحي اللاتيني»، وطرح وحدات إسكان فوق المتوسط بمشروع سكن مصر بمدينة العلمين الجديدة، إضافة إلى طرح وحدات إدارية، فى «الداون تاون»، بمدينة العلمين الجديدة وغيرها.

وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تابع الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة.