ظهرت نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2022 محافظة الدقهلية اليوم، بعد أسبوعين من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية، بنسبة نجاح بلغت 86.3%، بعد أن بلغ عدد من تقدموا للامتحان هذا العام 119 ألف و242 طالب وطالبة بالإعدادية العامة نجح منهم 102 ألف و865 طالب وطالبة، ليتم بعدها عمل ميزانية لتوزيع الطلاب علي المدارس الثانوية سواء العامة أو الفنية، حسب كثافة الفصول في كل مدرسة.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، في بيان، تنسيق الثانوية العامة 2022 محافظة الدقهلية للعام الدراسي 2022/2023 بمجموع 246 درجة للحاصلين على الشهادة الإعدادية خلال العام الدراسي 2022.

تنسيق الثانوية العامة 2022 محافظة الدقهلية

وجاء تنسيق القبول بالثانوي الفندقي نظام 5 سنوات في المرتبة الثانية وذلك بمجموع 240 درجة، أما مدارس الثانوي الصناعي نظام 5 سنوات فكان تنسيقها بمجموع 225 درجة، ومدارس الثانوي الصناعي نظام 3 سنوات بمجموع 218 درجه، ومدارس الثانوي الزراعي نظام 3 سنوات بمجموع 144 درجة، والثانوي التجاري نظام 3 سنوات بمجموع 140 درجة.

توزيع الطلاب المقبولين على 959 فصلا

وقال على عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إن نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2022 محافظة الدقهلية ‏ جاءت وفقا لدرجات القبول سيتم توزيع الطلاب المقبولين على 959 فصل دراسي بمدارس الثانوي العام بنطاق المحافظة، وكان ذلك وفقا لدراسة الإحصاء التكراري المتجمع الصاعد للطلاب الناجحين فى شهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسي «الشهادة الإعدادية 2022»، إذ أن عدد الناجحين في الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ 102 ألف و865 طالب وطالبة بنسبة 86.3%.