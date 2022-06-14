تحرير 28 محضرا لمخابز مخالفة وضبط لحوم فاسدة في ملوي بالمنيا

نفذت إدارة تموين مدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية المدعمة ومحلات السلع الغذائية، لضبط الأسعار والأسواق، حيث تمكنت خلالها من ضبط وتحرير 38 مخالفة متنوعة منها 28 للمخابز.

ضبط لحوم بلدية فاسدة

وأسفرت الحملات عن تحرير 7 محاضر لحيازة سلع بدون فواتير رسمية، وتم ضبط 8 أطنان علف دواجن وطن وربع سكر و20 جوال دقيق حر وطن فول مجروش، بالإضافة إلى تحرير 3 محاضر بإجمالي وزن 30 كيلو من اللحوم البلدية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، تمثلت في محضرين ذبح لحوم خارج المجازر الحكومية، ومحضر لحوم فاسدة.

محاضر نقص وزن للمخابز البلدية

كما تم تحرير 28 مخالفة تموينية لمخابز بلدية بملوي، تنوعت بين عدم إعلان عن مواعيد التشغيل ونقص وزن وعدم إعطاء بون صرف وعدم نظافة أدوات العجن، وتم تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

وفي سياق آخر، شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على الاستمرار في تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتصدي بكل حسم لها، مؤكدا على أن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خط أحمر، لن يتم التهاون فيه، ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة.

وأزالت الوحدة المحلية بمركز المنيا، 3 حالات تعد بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وبدون ترخيص، وتم رصد وإيقاف حالة إزالة في المهد بقرية صفط الخمار، كما تم إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني لقرية صفط الخمار، وتم إزالة حالة تعد على أملاك الدولة بالصحراوي الغربي.

كما تمكنت «محلية سمالوط»، من إزالة حالة تعدي على أرض زراعية بقرية منقطين، وأوقفت الوحدة المحلية ببني مزار، حالة بناء في شارع العاشر من رمضان، وتم إزالة أعمال البناء واتخاذ الإجراءات القانونية.