تسليم أجهزة كهربائية ومساعدات مالية لـ25 عروسا بالمنوفية

سلم اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، مجموعة من الأجهزة المنزلية والكهربائية لـ 25 عروسا من فتيات المنوفية الأيتام والأكثر احتياجا والمقبلات على الزواج، وذلك بالتعاون مع مجموعة العربي برئاسة المهندس إبراهيم العربي، رئيس مجلس الإدارة، تزامنا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي، بحضور محمد موسى، نائب المحافظ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من المسؤولين.

محافظ المنوفية يقدم التهنئة للفتيات المقبلات على الزواج

وقدم محافظ المنوفية التهنئة للفتيات المقبلات على الزواج وأسرهن، متمنياً لهن حياة زوجية سعيدة، وقام بتسليم مساعدات مالية ومواد غذائية لتلك الفتيات للمساهمة في تغطية تكاليف الزواج وتحسين مستوى الحياة المعيشية ولضمان توفير حياة كريمة لهن، مشيرا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تعاون مستمر ودائم مع منظمات المجتمع المدني، لتقديم كافة أوجه الدعم للحالات الإنسانية والأولى بالرعاية لتحسين مستوى معيشتهم.

كيفية اختيار الفتيات المقبلات على الزواج

وأكد وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية، أنه تم اختيار تلك الفتيات ممن انطبقت عليهن الشروط من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك بعد أن تم بحث طلبات الحالات المتقدمة وفقا لمجموعة من المعايير والاستعانة بالبحث الاجتماعي الميداني، موضحا أنه تم منح الفتيات المستحقات عدد من الأجهزة الكهربائية عبارة عن «ثلاجات، غسالات، خلاطات، بوتاجازات، مروحة».

وأجرى محافظ المنوفية، حوارا مفتوحا مع الفتيات للتعرف على أحوالهن الاجتماعية وتقديم الدعم اللازم لهن وأسرهن، حيث كلف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببحث حالة مواطنين من نواحي الباجور وبركة السبع لإمكانية صرف معاش تكافل وكرامة لهم مراعاة لظروفهم الاجتماعية الصعبة، كما كلف وكيل وزارة التموين ببحث أسباب توقف بطاقة التموين لوالدة إحدى الفتيات من ناحية كفر أبو حسن بمركز قويسنا.