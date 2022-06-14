«الدفاع» الروسية تمهل المسلحين الأوكرانيين في مصنع آزوت حتى الغد للاستسلام

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إمهال المسلحين الأوكرانيين المتحصنين في مصنع آزوت بمدنية سيفيرودونيتسك حتى الغد من أجل الاستسلام، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

استخراج جثث لمقاتلين أوكرانيين

وفي وقت سابق، استخرج المحققون الأوكرانيون 7 جثث من قبور مؤقتة في غابة بالقرب من بوشا، إذ قالت كييف إن قواتها أُبعدت من وسط سيفيرودونتسك، مركز معركة أوسع للسيطرة على منطقة دونباس الشرقية

أوكرانيا فقدت ربع أراضيها الصالحة للزراعة

من جهته، قال نائب وزير الزراعة الأوكراني، إن أوكرانيا فقدت ربع أراضيها الصالحة للزراعة منذ الغزو الروسي، لا سيما في الجنوب والشرق، بينما أصر على عدم تهديد الأمن الغذائي.

وأضاف تاراس فيسوتسكي، في مؤتمر صحفي: «على الرغم من خسارة 25% من الأراضي الصالحة للزراعة، فإن زراعة المحاصيل هذا العام أكثر من كافية لضمان الغذاء للسكان»، موضحًا أنّ مستويات الاستهلاك الوطني تراجعت بسبب النزوح الجماعي والهجرة الخارجية مع فرار الملايين من القتال.