7 نصائح للمحافظة على السيارة قبل الانطلاق بها.. مع ارتفاع درجات الحرارة

أصبحت مصر تشهد العديد من الموجات الحرارية العالية، ووفقا لما تعلنه يوميا وبشكل مباشر الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مؤكدة أننا أصبحنا نشهد طقسا شديد الحرارة نتيجة الكتلة الحرارة الشديدة السخونة، القادمة من الصحراء الغربية للبلاد، أو من صحراء شبه الجزيرة العربية.

وكانت آخر هذه الموجات شديدة الحرارة على القاهرة الكبري والعديد من المدن والمحافظات فى منطقة مصر الوسط وجنوب البلاد، ما دعى هيئة الأرصاد لتطلق الكثير من التحذيرات لتجنب التعرض لأشعة الشمس خلال فترات الذروة، وأيضا الاهتمام بأبعاد أي مواد قابلة للاشتعال من داخل السيارات، حرصا على السلامة العامة أثناء السير على الطريق في هذا الطقس شديد الحرارة.

ومن أجل الحفاظ على كفاءة أداء عمل السيارة لفترة طويلة، خلال السير على الطرق مع ارتفاع درجات الحرارة المتواصلة، وفقا لنصائح خبير السيارات ناجي محمود، فقد أكد على عدد من الأرشادات للمحافظة على السيارة.

نصائح للمحافظة على سيارتك من الحرارة العالية

- ضرورة التحقق فحص الضغط في الإطارات، مرة على الأقل كل شهر، طوال فصل الصيف.

- المتابعة المستمرة لوسائل التبريد والفلاتر وغاز الفريون داخل السيارة، والتأكد من عملها بكفاءة عالية.

- يجب تشغيل محرك السيارة أولا، واستقرار حركة المحرك قبل القيام بتشغيل التكيف.

- لا تقم بتشغيل السيارة أثناء ركنها في مكان معرض للأشعة الشمس، حيث يقل كفاءة عمل وسائل التبريد بسبب تأثرها بالحرارة العالية.

- احرص على وضع غاز من أشعة الشمس على زجاج السيارة الأمامي والخلفي، خاصة عند ركنها لفترات طويلة في مكان مفتوح ومعرض للأشعة الشمس المباشرة.

- ضرورة تغيير زيت المحرك بشكل مستمر خلال أشهر الصيف، حتى تتجنب مشاكل فى المحرك.

- التحقق من كفاءة البطارية، نظرا لأن التفاعل الكيميائي داخل بطارية السيارة، معرض للتلف السريع أثناء الحرارة العالية.