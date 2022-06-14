«الإحصاء»: 11 مليون مركبة مرخصة بمصر حتى نهاية عام 2021

أصدر اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نشرة حصر المركبات المرخصة في 31/12/2021، وكانت أهم مؤشراتها ما يلي:

بلغ إجمالي عدد المركبات المرخصة بمحافظات الجمهورية، نحو 10.9 مليون مركبة في 31/12/2021، مقابل 10.8 مليون مركبة في 31/12/2020 بنسبة زيادة قدرها 1٪.

القاهرة في المركز الأول

جــاءت محافظة القاهرة في المرتبة الأولى، إذ بلغت عدد المركــبات بــها 2.5 مليــون مركبــــــة بنسبـــــة 22.8٪ تليـــها محـافظـة الجيـزة بعـــــدد 1.3 مليــــون مركبــــة بنسبـــة 11.6٪، ثم محافظة الإسكندرية في المرتبة الثالثة بعدد 702.3 ألف مركبة بنسبة 6.4٪، وجـــاءت محافظــة شمــال سينــاء في المرتبة الأخيرة، إذ بلغت عدد المركبات بها 34.8 ألف مركبة بنسبة 0.3٪ من إجمالي المركــبات في 31/12/2021.

5.4 مليون سيارة مرخصة

وبلغ إجمالي عدد السيارات المرخصة «الخاصة ـ الأجرة ـ الملحقة ـ المؤقت ـ الجمارك ـ الهيئة الدبلوماسية » 5.4 مليون سيارة بنسبة 49.4٪ من إجمالي المركبـات في 31 /12/ 2021.وكان العــــدد الأكـــبر للسيارات الخاصة «مــلاكي» إذ بلغت 5 مليون سيارة بنسبة 93.3٪ تليها سيارات الأجرة بعدد 347.9 ألف سيارة بنسبة 6.5٪ من إجمالي السيارات وأقلها سيارات مؤقت بعدد 72 سيارة.

كما بلغ إجمالي عدد الأتوبيسات المرخصة 180 ألف أتوبيس بنسبة 1.7٪ من إجمالي المركبات في 31/12/2021.

وجاء الأتوبيس الخـاص في المرتبة الأولي بعدد 80.6 ألف أتوبيس بنسبة 44.8٪، تليها أتوبيس الرحلات بعدد 48.4 ألف بنسبة 26.9 وأتوبيس المدارس في المرتبة الأخيرة بعدد 15 ألف أتوبيس بنسبة 8.3٪ من إجمالي الأتوبيسات.

إجمالي عدد سيارات النقل المرخصة

وبلغ إجمالي عدد سيارات النقل المرخصة 1.3 مليون سيارة بنسبة 11.5 ٪ من إجمالي المركبات في 31/12/2021، كما بلغ إجمالي عدد المقطورات المرخصة 97.9 ألف مقطورة بنسبة 0.9٪ من إجمالي المركبات في 31/12/2021.

فيما بلغ إجمالي عدد التوك توك المرخص 307 آلاف توك توك بنسبة 2.8 % من إجمالي المركبات في 31/12/2021.