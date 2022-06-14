أبرز تصريحات ريم مصطفى: مطلقة وعندي ولدين.. وفي وسط أهلي أنا راجل العيلة

تصدرت الفنانة ريم مصطفى تريندات مواقع التواصل الاجتماعي و«جوجل»، خلال الساعات الماضية بعد إعلانها أنها مطلقة ولديها ولدين خلال حلولها ضيفة في برنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة قناة ON.

وفي السطور التالية نستعرض لكم أبرز تصريحات ريم مصطفى خلال البرنامج:

وقالت ريم مصطفى خلال اللقاء، إنّها مطلقة، إذ أنها تزوجت وهي في عمر الـ 19 ولمدة 10 سنوات ولديها ولدين، مضيفة أنها تربطها بوالد أولادها علاقة صداقة طيبة، وأن قرار الانفصال جاء نتيجة اختلافهما عن بعض.

وتابعت أن قرار الانفصال يأتي بعد فقدان الشخص الشعور بالأمان والسعادة، لافتة إلى أنّها ضد استمرار الجواز من أجل الأطفال، وأنها تريد الدخول في علاقة تضيف لها ولا تشعرها بضيق.

ريم مصطفى: أنا مش كيوت أنا راجل العيلة

كما أشارت «مصطفى» خلال الحوار، إلى أنّها تبدو لجميع الناس من ملامحها أنها كيوت، ولكنها ليست كذلك، قائلة: «أنا مش متدلعة وفي وسط أهلي أنا راجل العيلة».

أما عن شخصية «كاميليا» التي قامت بتجسيدها في مسلسل «سوتس بالعربي» خلال السباق الرمضاني الماضي 2022، أوضحت أنها تتشابه في أحيان كثيرة مع هذه الشخصية، إذ أنها لا تعرف كلمة المستحيل في حياتها بالإضافة إلى أنها تهتم بكافة التفاصيل حتى في حياتها الشخصية.

ريم مصطفى: كنت هعتذر عن سوتس بسبب حجم الدور

وأعربت ريم مصطفى عن نيتها في الاعتذار عن المسلسل عندما عرض عليها بسبب صغر الدور، قائلة: «لما المسلسل اتعرض عليا لم أشاهد النسخة الأجنبية منه واعتذرت عن الدور بسبب صغر حجمه، ولكني اكتشفت بعد كدا حجم الشخصية وأنه من أحب الأدوار إلى قلبي».