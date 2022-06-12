القاهرة تزيل تعديات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بحلوان «صور»

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، الحملة المكبرة لتنفيذ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بنطاق حي حلوان، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية وقوات إنفاذ القانون، في إطار خطة الدولة لاسترداد الأراضي المتعدى عليها، ومنع التعديات ومخالفات البناء بمختلف الأحياء.

إزالة مخالفة في المهد

وفي سياق متصل، قامت الأجهزة المعنية برئاسة حي حلوان، بحضور كريم عادل مسؤول ملف التعديات بالمنطقة الجنوبية، ومسؤول الإزالات والمتابعة الميدانية ومشرف المربع بحي حلوان، بتنفيذ إزالة في المهد على أرض زراعية بمنطقة حلوان البلد، عبارة عن تجريف وتبوير الأرض، وتم إرجاع الشيء لأصله عن طريق حي حلوان، بالتنسيق مع جمعية حلوان البلد الزراعية ومديرية الزراعة بالقاهرة، وبمعاونة الأجهزة المعنية.

منع التعدي على أراضي الدولة

وأكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن جميع الاجهزة التنفيذية بأحياء المنطقة الجنوبية تبذل قصارى جهدها للحد من المخالفات، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة كاملة، وإنهاء كل التعديات بمنع الاستيلاء على أراضي الدولة وتنفيذ الإزالة الفورية لأي مخالفات بناء يتم رصدها من قبل المتابعة الميدانية ومنظومة المتغيرات المكانية، وتطبيق القانون بكل حزم علي المخالفين.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

كما شددت نائب المحافظ على رؤساء أحياء المنطقة الجنوبية بالقاهرة وأجهزتها التنفيذية بالمتابعة المستمرة لرصد أي تعديات وإزالتها في المهد، قبل أن يصعب إزالتها، إلى جانب توفير كافة المعدات وفرق العمل للتصدي لكل محاولات خرق القانون، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين طبقا للقرارات الأخيرة والتي أقرها مجلس الوزراء.