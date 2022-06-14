مصرع شاب سقط من القطار أثناء مروره أمام قرية الشغب بالأقصر

لقي شاب مصرعه في مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، إثر سقوطه من أحد قطارات السكة الحديد أمام قرية الشغب، ليفارق الحياة في الحال، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

بلاغ بسقوط شاب من القطار

تلقى اللواء خالد عبدالحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارا من غرفة النجدة يفيد بسقوط شاب يدعى «حسن. م. ع»، مقيم بمنطقة المنشية بإسنا، من أحد القطارات خلال مروره أمام قرية الشغب.

انتقلت على الفور سيارة إسعاف لموقع الحادث، وتبين أن الشاب فارق الحياة في الحال، وجرى نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى إسنا، لحين تسليمه لذويه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.