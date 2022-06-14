موعد صرف معاشات شهر يوليو 2022 لأكثر من 10 ملايين مواطن

ردت هيئة التأمينات الاجتماعية بشكل تفصيلي على تساؤلات أصحاب المعاشات والمستحقين بشأن موعد صرف معاشات شهر يوليو 2022، موضحة أنه سيوافق الجمعة الموافق 1 يوليو 2022، من ماكينات الصرف الآلي ومنافذ شركة «فوري»، ومن المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، وذلك لنحو 10.7 مليون صاحب معاش ومستفيد بقيمة 22 مليار جنيه شهريا.

موعد صرف معاشات شهر يوليو 2022

وتزامنا مع البحث عن موعد صرف معاشات شهر يوليو 2022، أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القويمة للتأمينات الاجتماعية، أنه جرى توفير أكثر من 1700 مقر لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم على مستوى الجمهورية، وذلك لاستلام كارت «ميزة» المجاني، بدلا من البطاقات الزرقاء الخاصة بالهيئة، والتي قاربت صلاحيتها على الانتهاء.

وأشار رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إلى أنه لن يقطع أي معاش مستحق حتى ولو انتهت صلاحية البطاقة الزرقاء، وستنشط لإتمام عملية الصرف، مناشدًا أصحاب المعاشات بعدم التزاحم.

فتح أكثر من منفذ لصرف المعاشات والمرتبات

من جانبه أكد بنك ناصر الاجتماعي، في تقرير له أنه يجرى التنسيق مع قيادات البنك لتيسير عملية صرف معاشات شهر يوليو 2022 دون أي معاناة أو معوقات تحيل دون الصرف، لافتا إلى أنه جرى فتح أكثر من منفذ لصرف المعاشات والمرتبات، من بينها الصرف من خلال الفروع البالغ عددها 104 أفرع.

إتاحة الصرف من خلال بطاقات الصراف الآلي

وأوضح أنه يجرى إتاحة الصرف من خلال بطاقات الصراف الآلي «ميزة»، التي تتسم بالعديد من المزايا مثل إتاحة السحب النقدي والسداد الإلكتروني لمدفوعات العميل، سواء للجهات الحكومية أو في كافة التعاملات المالية.