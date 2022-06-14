انتداب المعمل الجنائي لمعاينة آثار حريق نشب في شقة سكنية بإمبابة

طلبت جهات التحقيق بالجيزة، تحريات المباحث حول حريق اندلع داخل شقة سكنية كائنة بمنطقة إمبابة، كما انتدبت عناصر الأدلة الجنائية لرفع آثار الحريق من موقعه، وطلبت تقريرها بشأن أسباب الحريق وملابساته.

واستمعت النيابة العامة لأقوال صاحب العقار جراء اشتعال الحريق، ونوهت تحريات رجال المباحث بعدم وجود شبهة جنائية حيال وقوع الحادث.

تفاصيل البلاغ

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بنشوب حريق في شقة سكنية بمنطقة إمبابة، وانتقلت قوة من رجال الشرطة على الفور إلى مكان الحادث مصحوبة بسيارت الإسعاف لاحتمالية وقوع ضحايا أو مصابين.

ودفعت وحدة الحماية المدنية بسيارتي إطفاء إلى مكان الحريق على الفور عقب تلقيها بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، وتم السيطرة على الحريق وإخماد النيران دون وقوع إصابات، وجرت عمليات التبريد لمنع تجدد إشتعال النيران.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من محيط الحادث تمهيدا لتفريغها، والوقوف على أسباب الحادث.

السيطرة على حريق شقة سكنية بالشرابية

وفي سياق متصل، اندلع حريق بإحدى الشقق السكنية في منطقة الشرابية، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة عليه بعد دقائق معدودة من اندلاعه فور تليقها البلاغ دون وقوع إصابات.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد تلقت بلاغاً يفيد بنشوب حريق بشقة سكنية كائنة بمنطقة الشرابية، وعلى الفور انتقلت قوة من قسم شرطة الشرابية إلى مكان الحريق مصحوبة بسيارات الإسعاف لاحتمال وجود ضحايا أو مصابين، وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق إلى العقارات المجاورة.

الحماية المدنية تدفع بسيارات إطفاء

كما دفعت وحدة الحماية المدنية بالجيزة بسيارتي إطفاء فور تلقيها بلاغا من غرفة النجدة إلى مكان الحادث، وجرت عمليات التبريد لمنع تجدد النيران، وبينت المعاينة عدم وجود خسائر بشرية.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات التي كلفت المباحث بتكثيف جهودها، وعمل التحريات اللازمة لكشف ملابسات الحادث والوقوف على أسبابه.