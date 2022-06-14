حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 14-6-2022 مهنيا وعاطفيا

يحب مواليد برج الحوت الاختلاف والابتكارات ولديهم قدرة على الخيال الواسع، ويمتلكون مواهب متعددة وذكاء شديد، كما يتميزون بالكرم والسخاء ويتعاطفون مع من حولهم بسهولة، ما يجعلهم يقعون في الكثير من الأزمات ومحاولات الاستغلال من جانب الآخرين، ومن عيوبهن أيضا التعامل بسلبية شديدة، فهم غير قادرين على مواجهة المشكلات ويستسلمون للحزن سريعا، كما أنهم كسالى ولا يحبون إجهاد أنفسهم ويحبون الراحة ويكرهون القيام بأي نشاط بدني، وهم متهورون وانفعاليون ودائما ما يتخذون قرارات سريعة سرعان ما يندمون عليها.

رجل الحوت والحب

يعتبر مواليد برج الحوت من الأبراج التي تفكر بقلبها لا بعقلها وهو ما يدفعه دائمًا لمسامحة شريك حياته، وهو يميل إلى الرومانسية في تصرفاته من أجل شريك حياته، ويحرص دائما على تبادل الهدايا وإسعاد محبوبته.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

القمر المكتمل في وضع معاكس اليوم مما يتطلب منك أن تتحكّم في عصبيتك والهدوء من أجل العمل على تحسن تدبير أمورك، وذلك وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

طالبت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد مواليد برج الحوت أن يكونوا على استعداد اليوم للتفاهم وتبادل الحديث بهدوء ولباقة مع من يحبون، كما أشارت في تصريحاتها الخاصة لبوابة الوطن إلى نصيحة الفلك بألا تعطي الثقة لأي شخص إلا بعد التحري جيدا عنه وعدم البوح بالأسرار عن حياتك الشخصية والعاطفية لأحد.