حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 14-6-2022 مهنيا وعاطفيا

يعرف مواليد برج العقرب بأنهم شخصيات قادرة على أداء الكثير من المهام بشكل سريع وعلى نفس القدر من الدقة، والابتعاد عن كل ما يشتت انتباهم أو تفكيرهم أو يعوقهم عن الوصول إلى الهدف المنشود خاصة على المستويين العملي والمهني.

وفي إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي تنشر على مدار اليوم، يستعرض موقع «الوطن» فيما يخص علوم الفلك وتوقعات الأبراج، لمواليد برج العقرب، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفق توقعات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

تقول خبيرة الأبراج «عبير فؤاد» إن بالنسبة لمواليد برج العقرب حظك اليوم على الصعيد المهني والعملي، القمر المكتمل في منزل المال مما يتطلب منك أن تخطط جيدا وتراجع خطواتك قبل أن تتحرك لتكسب دعما.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي فإن أصحاب هذا البرج اليوم، يدعوك الفلك أن تكون لبقا اليوم لتؤثر فيمن تحب ولتكون مثالا وقدوة.

مشاهير برج العقرب

يتمتع مولود برج العقرب بالإصرار والعزيمة المستمرة، فبمجرد أن يضع هدفا نصب عينيه لا يهدأ حتى يحققه، كما أنه طموح لا يمكن أن تضع حدودا لأحلامه وارادته، ومن أبرز نجوم هذا البرج السير مجدي يعقوب طبيب القلوب العالمي، والأمير تشارلز، ومنى عبدالغني، وأحمد فهمي، وأمينة خليل، ومحمد حماقي، وأسيل عمران، والفنان خالد سليم، والفنان ماجد المهندس، وطارق لطفي، وصلاح السعدني، ومحمد فراج.