حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 14-6-2022 مهنيا وعاطفيا

أصحاب برج القوس من الشخصيات المميزة القادرة على ترك بصمة واضحة مع جميع من يعرفوهم بفضل روحهم المرحة، وقدرتهم على التعامل بفكاهة وبمزاح في المواقف الصعبة والأزمات، فهو دائمًا واثق من نفسه لا يتردد ابدًا، وهو شخص يحب الانطلاق والسفر ويعشق المغامرات

وفي إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي تنشر على مدار اليوم، يستعرض موقع «الوطن» فيما يخص علوم الفلك وتوقعات الأبراج، لمواليد برج القوس، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفق توقعات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

تقول خبيرة الأبراج «عبير فؤاد» مواليد برج القوس إن حظك اليوم على الصعيد المهني والعملي، القمر المكتمل في برجك وعليك بالصمود أمام الضغوط كما يجب أن تكون حذرا.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي فأن أصحاب هذا البرج اليوم، يتنافر الشمس والقمر المكتمل اليوم في برجك مما يطالبك بالصبر والمرونة أمام أي مشكلة.

مشاهير برج القوس

لا يعرف الاستسلام والهزيمة طريقهم لمواليد برج القوس، فهو من الشخصيات المتحمسة القادرة على شحن طاقتها مما يجعلها تترقي بشكل أسرع، ومن أبرز نجوم هذا البرج الكاتب الراحل قاسم أمين، والفنانة نجلاء فتحي، محمود حميدة، الكاتبة والأديبة الراحلة نبوية موسى، ورائدة حركة تحرير المرأة درية شفيق، وماجد الكدواني، والممثل العالمي براد بيت، والفنانة العالمية سكارليت جوهانسون، ولاعب النادي الأهلي السابق حسام غالي.