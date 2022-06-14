حصاد معهد أمراض النباتات خلال مايو.. بحث الحالة المرضية للخضر في المحافظات

اعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ملخصا بأهم انشطة معهد بحوث أمراض النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية خلال شهر مايو الماضي.

وقال الدكتور اشرف خليل مدير المعهد، انه فيما يخص متابعة الحالة المرضية للمحاصيل على مستوى الجمهورية، تم من خلال باحثي المعهد المرور على محافظات المنيا – أسيوط – بنى سويف – الاسماعلية – الغربية – الدقهلية، للوقوف علي الحالة المرضية لمحاصيل الخضر وكتابة التوصيات المناسبة، فضلا عن المرور علي زراعات المانجو والعنب و الموالح والكمثري بمحافظات القليوبية والإسماعيلية والغربية والدقهلية، وإعطاء التوصيات اللازمة للمزارعين، كذلك تم المرور علي زراعات النخيل بتوشكي وتمت التوصية بالعلاجات المناسبة، كذلك تم ايضا المرور علي محصول قصب السكر بمحافظتي قنا والاقصر.

نشاط المعهد في الإرشاد والتدريب

وبالنسبة لنشاط المعهد في الارشاد والتدريب، اشار خليل الى انه تم تنفيذ عدد 3 ندوات عن العفن الهبابي في أشجار المانجو بمراكز محافظة أسوان وندوة بالمحلة الكبري بمحافظة الغربية وندوتين بمراكز قنا وندوة بمحافظة السويس وعدد 4 ندوات بمراكز محافظة المنوفية، فضلا عن تنفيذ 10 ندوات ارشادية عن أمراض الذرة الرفيعة بمحافظات الفيوم – اسيوط - سوهاج – قنا.

النشاط البحثي للمعهد

واوضح خليل النشاط البحثي للمعهد، خلال مايو، انه تم نشر عدد 6 بحوث في مجلات علمية دولية، وبالنسبة للنشاط الإنتاجي، تم فحص عدد «262» عينة تقاوى وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية دخولها من الناحية المرضية، فضلا عن فحص عدد «73» عينة نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية وطرق المكافحة، كذلك الاشتراك فى أعمال «13» لجنة فحص نباتات واردة من الخارج بموانئ الوصول المختلفة، وفحص عدد «67» مزرعة لبيان خلوها من الأمراض، كذلك تعريف أثاث نيماتودا، اضافة الى فحص عدد «24» طردا بها تقاوى محاصيل مختلفة.