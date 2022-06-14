«الزراعة»: 10 مليارات جنيه قروضا ميسرة لدعم محاور تنمية الثروة الحيوانية

قال محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة إنه توجد لجان مشكلة من قبل وزارة الزراعة لمنح قروض ميسرة لدعم محاور تنمية الثروة الحيوانية، لافتًا إلى أن أي شخص يرغب في الحصول على تمويل لأي مشروع خاص بمشروعات الإنتاج الحيواني ينبغي عليه التوجه لأقرب بنك زراعي أو أقرب مديرية زراعة.

خطوات التقدم للحصول على التمويل

وأضاف القرش في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين أسماء يوسف وأية جمال الدين في برنامج «8الصبح» على شاشة «dmc»، أن هناك مجموعة من الخطوات للراغبين في تمويل مشروعاتهم للإنتاج الحيواني، حيث تكمن الخطوة الأولى في التقدم بطلب للمسؤول بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، بأقرب بنك زراعي أو مديرية زراعة، على أن تقوم الوزارة بتشكيل لجان والقيام بالمعاينات اللازمة، لتقديم الدعم الفني بالمجان الذي يحتاج إليه الراغبين في الحصول على التمويل.

تقديم دراسة فنية لمجمع الالبان مجانًا

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة أنه من الضروري الحصول على موافقة فنية على الطلب المقدم من الراغبين في الحصول على التمويل، بعد التأكد من مطابقة الاشتراطات الفنية للمكان لأعداد الماشية التي سوف يقوم المربي بشرائها، لافتًا إلى مساعدة المربيين في إنشاء مجمع ألبان حال رغبتهم في ذلك، إضافة إلى تقديم الدراسات الفنية لهذا المجمع كاملة وبالمجان، من رسم للمجمع وتحديد الأجهزة والمعدات المطلوبة.

قروض لصغار المربين بفائدة ميسرة ومتناقصة بنسبة 5%

وأشار القرش إلى أنه بانتهاء هذه الخطوات يتم توجه المربي للبنك الذي يتعامل معه، للحصول على التمويل اللازم من خلاله، بفائدة ميسرة ومتناقصة بنسبة 5%، حتى يتمكن من تسديد القرض من العائد للمشروع.

مساهمة وزارة الزراعة في نجاح مشروعات صغار المربيين

ولفت المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة إلى الدعم المستمر من وزارة الزراعة لصغار المربين لنجاح مشروعاتهم، والذي يبدأ منذ تفكير المربي في المشروع، لافتًا إلى قيام وزارة الزراعة في هذه المرحلة المبكرة بتقديم الدراسات الفنية الخاصة بالمشروع، مشيرًا إلى قيام الوزارة بزيارات ميدانية ومتابعات دورية، عقب حصول صغار المربين على التمويل اللازم لتقديم الدعم الفني الكامل.

تأمين رؤوس الماشية

وأردف أنه يعقب نجاح المربي بالمشروع وتغطية التمويل، قيام الوزارة بتأمين هذه الرؤوس منذ استلامها، مشيرًا إلى وجود آلية في حالة حدوث أي طارق أو عارض لا قدر الله يؤثر على إنتاجية المربي أو ربحيته، يستطيع من خلالها أن يحصل على تعويض من خلال صندوق التأمين على الماشية.

تقديم الخدمات العلاجية واللقاحات البيطرية

وتابع «القرش»، أن مساعدات وزارة لزراعة لصغار المربين تشمل أيضًا تقديم اللقاحات البيطرية، والخدمات العلاجية، إضافة للقوافل البيطرية التي تنفذها الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومركز البحوث الزراعية.

تمويل خاص بتغذية الماشية

ونوه المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة إلى وجود فرق في الإنتاج الكلي لإنتاج رؤوس الماشية، خاصة وأن نسبة كبيرة من صغار المربين يعتمدون في تغذية الماشية على متبقيات الحقل، والذي يعد فرصة لتوفير الغذاء الخاص بالماشية من خلال ما يتبقى من الحقل بشكل أو بأخر، مشيرًا إلى مساعدة الوزارة لصغار المربين بتمويل للتغذية والذي يتضمن تكلفة العلف ضمن التمويل المقدم لهم، وهو ما يساعد المربي في توفير الغذاء اللازم لنجاح التغذية لهذه السلالات الحديثة.

مضاعفة إنتاج السلالات المحلية

وذكر أن هناك فرق بين إنتاج السلالات الحديثة والمحلية، لافتًا إلى ضعف إنتاج السلالات المحلية سواء بمعدل اللحوم أو الألبان، مشيرًا إلى أن توفير هذه السلالات مع مضاعفة جهود الوزارة في هذا الأطار أدى إلى مضاعفة الإنتاج مرتين تقريبًا، لافتًا إلى أن تصنيف صغار المربين يتضمن المربين لأقل من 10 رؤوس، وأن الوزارة تعمل على أن يزيد دعم المربي لزيادة عدد ماشيته إلى 50 رأسا.