لو عايز تصيف في مطروح بأقل سعر.. احجز رحلتك في قطار الشباب

قبل أيام قليلة من بداية فصل الصيف، يبحث الكثير من الراغبين في قضاء عطلة صيفية مميزة عن أفضل الأماكن التي يمكن الذهاب إليها لقضاء تلك العطلة بها، ما يجعل وزارة الشباب والرياضة تحرص على توفير رحلات للمدن الساحلية بأسعار مميزة بين الحين والآخر، وأعلن الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن تنظيم ثالث أفواج رحلات اعرف بلدك إلى محافظة مطروح.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة في إعلانها ذلك عن تفاصيل الرحلة وموعدها وكيفية الحجز، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير التفاصيل الكامة لرحلة الفوج الثالث من الشباب والرياضة لمدينة مطروح، والتي جاءت كالتالي:

موعد رحلة الفوج الثالث من قطار الشباب لمدينة مطروح

تنطلق رحلة الفوج الثالث من قطار الشباب لمدينة مطروح خلال الفترة من 19يونيو حتى 24 يونيو الجاري.

شروط الاشتراك في رحلة الفوج

- مدة الرحلة للفوج تصل إلى 4 ليالي بخلاف الذهاب والعودة.

- أن يكون الراغب في الاشتراك في الرحلة لا يقل عمره عن 18 وألا يزيد عمره عن 40 عاما.

- قيمة الاشتراك الخاصة بالرحلة تصل إلى 1000 جنيه من كل مشارك.

- الإقامة والإعاشة فى إحدى القرى السياحية بمحافظة مطروح.

- الاستقبال على إفطار يوم 19 /6 والمغادرة عقب عشاء يوم 23 /6 /2022 والوصول للمحافظات صباح يوم 24 /6 /2022.

- الأولوية لأسبقية الدفع بمديريات الشباب التابع لها.

- ممنوع نهائيا اصطحاب الأطفال أو الأسر أو الحيوانات الأليفة.

- يمنع التبديل نهائيا أو استرداد المبلغ.

- يمنع التدخين نهائياً في أماكن الإقامة ووسائل الانتقالات والمزارات السياحية.

- في حالة عدم صحة البيانات أو مخالفة تعليمات هيئة الإشراف أو ظهور مخالفات وقضايا أمنية يتم مغادرة المشارك فوراً دون استرداد مبلغ الاشتراك.

- يتحمل المشاركون قيمة البرنامج السياحي.

- التجمع الساعة الواحدة صباحاً فجر يوم 19 /6 /2022من أمام مقر مديريات الشباب والرياضة بمحافظات ( الغربية - قنا).

- يحق للمشرف اجراء أي تعديل أو تغيير في البرنامج السياحي الذي يتم الاتفاق عليه وفقاً لأي ظروف طارئة.

وعلى الراغبين في الاشتراك في الرحلة تسجيل البيانات عبر الرابط الإلكتروني الموجود على الصفحة الرسمية ثم التوجه شخصياً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً لمقر مديرية الشباب والرياضة التابع لها، مع إحضار أصل وصورة من بطاقة الرقم القومي وقيمة الاشتراك.