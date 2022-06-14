أوائل الشهادة الإعدادية 2022 مطروح.. 7 مراكز للفتيات

أعلن عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، عن اوائل الشهادة الاعدادية عن العام الدراسي الحالي2021/ 2022، وكان للفتيات نصيب الأسد هذا العام بين الأوائل، بحصول 7 فتيات على المراكز الأولى، حيث حصلت الأولى على الدرجة النهائية، ولأول مرة يكون من بين الأوائل طلاب من المدارس بالمناطق النائية في مدينة السلوم غرب مطروح، ورأس الحكمة شرق مطروح، وحصول 3 فقط من البنين على مراكز متقدمة ضمن العشرة الأوائل.

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية في مطروح

وتنشر «الوطن» أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2022 في مطروح، وهم:

- منة الله محمد سامي عبدالفتاح، مدرسة العمدة أحمد طرام الإعدادية بنات، بمجموع 280 درجة.

- حبيبة سامي السيد، مدرسة مجمع القصر بنات، 279 درجة.

- منة الله محمد رمضان السيد، مدرسة خديجة بنت خويلد الإعدادية بنات بالحمام، 279 درجة.

- مي عمرو السيد، مدرسة الشهيد كريم هنداوي بنات، 279 درجة.

- روان أحمد محمود علي نجا، مدرسة الشهيد كريم هنداوي، 279 درجة.

- عمر محمد أحمد عبدالنبي، مدرسة الهدى، 278.5 درجة.

- محمود السيد إبراهيم حسن، مدرسة مطروح الرسمية المتميزة، 278.5 درجة.

- ملك محمود أحمد محمود أحمد، مدرسة زاهر جلال الإعادية بنات، 278 درجة.

- هلا حاتم محمد عز الدين، مدرسة الحرية، 278 درجة.

- محمد السيد محمد السيد، مدرسة السادات الإعدادية بالسلوم، 277.5 درجة.

- مروان حسن السيد علي عيسى، مدرسة رأس الحكمة الإعدادية، 277.5 درجة.

- خالد أحمد عبدالعال أحمد، مدرسة وادي ماجد الإعدادية بنين، 277.5 درجة.

دعم أوائل الشهادة الإعدادية بمطروح

وأعلن محافظ مطروح، في وقت سابق من مساء اليوم الثلاثاء، عقب اعتماده النتيجة، بحضور عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية بمطروح، بنسبة نجاح 86.3%، بزيادة 2% عن العام الدراسي الماضي، مؤكداً على دعمه الكامل للأوائل، ومتمنياً لجميع الطلاب التفوق والتميز خلال المرحلة المقبلة في الثانوى بجميع فروعة.

ارتفاع نتيجة الشهادة الإعدادية في مطروح

وأكد وكيل تعليم مطروح أن نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 في محافظة مطروح تميزت عن العام الماضي، ونسبة النجاح مرتفعة في جميع الإدرارات التعليمية، وأوضح أن إجمالى عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحان الشهادة الاعدادية هذا العام بلغ 10384 طالب نجح منهم 8957 طالب وطالبة.