العثور على جثة الطفل الثاني في واقعة غرق شقيقين بالباجور

عثر أحد الصيادين، قبل قليل، على جثة الطفل «سيد أحمد»، الغريق الثاني، في واقعة غرق شقيقين في ترعة قرية «مناوهلة»، بدائرة مركز الباجور في محافظة المنوفية، بعد قليل من تشييع جثمان الشقيق الأصغر «إبراهيم» إلى مثواه الأخير، حيث سقط في الترعة، وعندما حاول شقيقه الأكبر إنقاذه، سقط هو الآخر في الترعة، ولقيا مصرعهما معاً، لعدم إجادته السباحة.

تسليم جثة الطفل الثاني إلى أسرته بعد التعرف عليه

وتسلمت الأسرة، مساء اليوم الثلاثاء، جثمان الشقيق الأكبر، بعد التعرف على الجثة، وتجري الآن الاستعدادات لتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير، بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية، وسط ترقب الأهالي للمشاركة في تشييعه بمقابر الأسرة في قرية «مناوهلة».

وأكد مصدر أمني، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الشقيق الأكبر «سيد» عثر عليه أحد الصيادين بالقرب من قرية «شنوان»، التابعة لمركز شبين الكوم، والتي تبعد عن قرية «مناوهلة»، مشيراً إلى أن الصيادين عثروا علي الجثة بعدما ظهرت طافيه في قرية «شنوان».

حزن يخيم على قرية «مناوهلة» بعد غرق شقيقين

وخيمت حالة من الحزن الشديد بين أهالي قرية «مناوهلة»، التابعة لمركز الباجور، بعد غرق شقيقين في ترعة بالقرية، حيث حاول أحدهما إنقاذ الآخر، ولكنهما لقيا مصرعهما معاص، وجرى في وقت سابق من مساء اليوم الثلاثاء، تشييع جثمان الشقيق الأصغر إلى مثواه الأخير، في جنازة شارك فيها المئات من أهالي القرية.