المسلماني: النظام العالمي في حالة فوران.. والقوى الكلاسيكية تتسلح من جديد

قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، أحمد المسلماني، إن لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن بقادة المنطقة الشهر المقبل، حيث سيزور السعودية ومصر وإسرائيل وفلسطين من أجل حل أزمة الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية، يعيد النظر في الأولويات، حيث يجب أن تعود الولايات المتحدة إلى منطقة الشرق الأوسط حتى لا تظهر بكين أو موسكو في المنطقة.

خطط لمنع ترامب من الترشح

وأضاف «المسلماني» خلال استضافته في برنامج «مساء DMC»، مساء اليوم الثلاثاء، على فضائية «DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن قدوم ترامب مرة أخرى للحكم سيهدم خطط بايدن، وهناك خطط لمنع ترشحه في الانتخابات المقبلة، لافتا إلى أن حرب روسيا وأوكرانيا أكثر تأثيرا على العالم من أزحة جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، مؤكدا أن ألمانيا أصبحت تريد إنشاء جيش قوي وكذلك انحياز دول جديدة لروسيا وسط تقارب بين روسيا والصين والهند.

فوران النظام العالمي

وأوضح الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، أن النظام العالمي يشهد فوران من خلال التغير في اليابان وألمانيا لزيادة الدعم العسكري لكل منهما، وهذا يعيد القوى الكلاسيكية مرة أخرى للتسلح، مبينا أن شركة سبيس إكس الأمريكية سهلت استخدام الإنترنت في أوكرانيا رغم قطع روسيا الإنترنت فيها عند دخول نهاية فبراير الماضي، مشيرا إلى أن الحرب الروسية تحاول ضرب هذه الأقمار لأنها ستكون خطرا عليها، مشيرا إلى أن الحرب الروسية جعلت الجميع يعيد النظر في الدعم اللوجيستي للجيش أثناء الحروب، مبينا أن الصينين أصحاب نفس طويل رغم كل التهديدات الأمريكية بسبب تايوان.