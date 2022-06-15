إصابة 6 أشخاص في حادثين متفرقين بالبحيرة

أصيب 6 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادثي تصادم سيارتين ملاكي أمام مستشفى الحميات بمركز كفر الدوار، وانقلاب دراجة بخارية بطريق مصر إسكندرية الصحراوي الكيلو 140 اتجاه القاهرة بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين للمستشفيات المركزية التابع لها المصابون لتلقي العلاج اللازم، وحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حادث التصادم الأول

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من قسم شرطة كفر الدوار، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي أمام مستشفى الحميات، وتم نقل المصابين للمستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة.

بالانتقال والفحص تبين إصابة كل من، «إسلام سعيد عبدالواحد» 45 عاما، عامل بمصنع ملابس، مصاب بكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الساق اليمنى، و«السيد عبدالخالق محمد»، 33 عاما، عامل، مصاب بكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الذراع اليسرى، و«نفيسة عبداللطيف عبدالعزيز» 50 عاما، عامل، مصابخ بكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وجارٍ عمل الفحوصات الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

الحادث الثاني

كما تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية بالطريق الصحراوي «الإسكندرية- القاهرة» بالكيلو 140 اتجاه القاهرة، وجرى نقل المصابين للمستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم.

أسماء المصابين

وأسفر الحادث عن إصابة كل من، «أحمد درويش أحمد» 13 عاما، مقيم بالنوبارية، مصاب بكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الحوض، «رمضان محمد رشوان» 43 عاما، مقيم بالنوبارية، مصاب بكدمات متفرقة بأنحاء واشتباه ما بعد الارتجاج، و«محمد رمضان محمد رشوان» 10 سنوات، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الساق اليمنى.

وتم عمل الفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.