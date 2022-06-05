مصرع وإصابة 10 أشخاص في تصادم سيارتين بالطريق الإقليمي بالمنوفية

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 7 آخرون، في حادث مروع على الطريق الإقليمي في نطاق محافظة المنوفية، نتيجة تصادم سيارة نصف نقل وأخرى سوزوكي لنقل الركاب.

نقل المصابين للمستشفى

وعلي الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، ونُقل المصابون إلى مستشفى الباجور، فيما نُقلت الجثث إلى المشرحة، ووضعت تحت تصرف جهات التحقيق.

وأكد مصدر طبي، أن المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة في مستشفي الباجور العلم، وبعض الحالات جرى تحويلها إلى شبين الكوم نظرا لحالتها الصحية الخطرة، مشيرا إلى أن الأطباء يتابعون حالة المصابين بشكل دقيق، ويقدمون لهم كل الرعاية للاطمئنان عليهم.

إزالة آثار الحادث

وعقب تلقي البلاغ بوجود حادث على الطريق الإقليمي، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، لمعرفة ملابساتها، وسؤال شهود العيان والمصابين، وكذلك إزالة آثار الحادث لمنع إعاقة الطريق، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة تحقيقاتها حول الحادث .

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بمصرع 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين في حادث مروع على الطريق الإقليمي والذي يمر بقرية «بي العرب»، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة .