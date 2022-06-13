الأمن يخطر الطب البيطري للإمساك بنسناس هارب في الشيخ زايد

كشفت التحقيقات التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالجيزة، غموض ما تبلغ به قسم شرطة ثان الشيخ زايد من الأهالي بحي المستثمر الصغير بوجود «نسناس» طليق يتجول على الشرفات.

التحريات: النسناس يخص موظفا حكوميا

وأسفرت التحريات التي قام بها المقدم هشام فتحي، رئيس المباحث، أن «النسناس» يخص موظفا حكوميا اعترف خلال التحقيقات أنه فرَّ من قفصه منذ قرابة السبعة أيام، وأنه يحاول العثور عليه من حينها.

إخطار الطب البيطري للتعامل مع «النسناس» الهارب

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل خطر ترويع المواطنين وجرى إخطار عناصر الطب البيطري للإمساك به والتعامل معه بما لا يضر مصالح الأهالي بعد أن أصاب الأهالي حالة من الرعب منعت البعض من الخروج من منازلهم، وتعطيل السير بالمنطقة.

البلاغ

كان عدد من سكان حي المستثمر الصغير قاموا بتحرير بلاغات بقسم شرطة ثان الشيخ زايد يفيد بوجود "نسناس" طليق يتجول بالشرفات ما تسبب بفزع البعض، وتجرى أجهزة الأمن تحديد مكانه واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.