طالبة تنهي حياتها شنقا داخل منزلها بسبب خلافات أسرية بالمنوفية

شهدت قرية البتانون، التابعة لمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية، انتحار طالبة تدعى «آية.م»، شنقا داخل غرفتها في المنزل، حيث دخلت عليها أسرتها فوجدتها جثة هامدة ومعلقة في سقف غرفتها، وتم إبلاغ مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جهات التحقيق تناظر جثة الطالبة المتوفاة

بالانتقال والفحص، تبين أن طالبة تدعى «ا.م»، تبلغ من العمر 13 عاما، تخلصت من حياتها، شنقا داخل غرفتها في منزلها بقرية البتانون، وبسؤال أسرتها عن أسباب الواقعة، أقروا أن السبب في تخلص ابنتهم من حياتها هو خلافات أسرية أدت إلى قيامها بالتخلص من حياتها.

كما انتقلت جهات التحقيق لمناظرة جثة الطالبة التي أقدمت على الانتحار ونقت أسرة الطالبة وجود أي شبهة جنائية حول الوفاة.

الأسرة تنفي وجود شبهة جنائية

تلقى اللواء إبراهيم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم، يفيد بانتحار طالبة تدعى «ا.م» شنقا داخل غرفة منزلها، ونفت الأسرة وجود شبهة جنائية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.