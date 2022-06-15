رئيس النواب: العالم يواجه تحديات ضخمة.. وتمكين الشباب لم يعد قضية اختيارية

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن المؤتمر العالمي للبرلمانيين الشباب، يعد محفلا لصناعة المستقبل، وحاملي لواء العمل البرلماني العالمي، والأمل المتجدد في مجابهة ما يموج به العالم من تحديات متشابكة، في توقيت استثنائي على كل الأصعدة والمستويات.

مؤتمر البرلمانيين الشباب وفداحة التحديات

أضاف «جبالي»، خلال كلمته في انطلاق أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب، الذي يعقد في مدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن أهمية انعقاد أعمال هذا المؤتمر، تأتي من «فداحة التحديات» التي تواجه عالمنا المعاصر، وتؤثر على مستقبله، التي تحتم إشراك الشباب، خاصة البرلمانيين منهم، عبر إيجاد آليات تفاعلية وحوار مستدام بينهم.

تمكين الشباب لم يعد قضية اختيارية

تابع رئيس مجلس النواب: «لم يعد تمكين الشباب قضية اختيارية، بل أصبح ضرورة حتمية تفرضها مقتضيات الواقع العملي وتحدياته، ولعل ما يمر به العالم هو ما مثل الحافز الرئيسي، الذي جعل مجلس النواب المصري، حريصا على استضافة أعمال المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي».