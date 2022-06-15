مصرع 3 أطفال وإصابة 8 آخرين في حادثين منفصلين بالشرقية

لقي 3 أطفال مصرعهم «شقيقان وابن خالهما»، غرقا في ترعة الإسماعيلية المارة بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، وجرى تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

إخطار بمصرع 3 أطفال غرقا

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد باستقبال مستشفى بلبيس المركزي طفلين وابن خالهما، أعمارهم تتراوح بين 10 و14 عاما مقيمين بمحافظة القليوبية، جثثا هامدة إثر إصابتهم باسفسكيا الغرق في ترعة الإسماعيلية المارة بدائرة المركز.

انتشال جثامين الأطفال الثلاثة

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا يفيد بغرق الـ3 أطفال وانتقلت قوات الإنقاذ النهري والحماية المدنية بالتنسيق بين محافظتي الشرقية والقليوبية، وتمكنت من انتشال الجثامين وجرى نقلهم إلى مستشفى بلبيس المركزي وتم التحفظ عليهم بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن، وتم تحرير محضر بالواقعة.

إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على طريق العاشر

وفي واقعة أخرى، تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق «بلبيس - العاشر من رمضان»، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بكدمات وجروح وسحجات.

وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي العلاج اللازم بإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، كما انتقلت قوة من الشرطة لمباشرة الواقعة ورفع آثار الحادث من الطريق لتسير الحركة المرورية.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيقات.