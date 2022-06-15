الاتحاد البرلماني الدولي: تغير المناخ يعصف بأرواح الشعوب.. وهناك جزرا قد تختفي

قال دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، إن العالم في ظل تغير المناخ، ما زال يشهد الفيضانات التي تحدث في كل مكان، وحرائق الغابات التي تشهدها بقاع مختلفة من الأرض، إضافة إلى اختلاف الأحوال الجوية، التي أصبحت تعصف بأرواح الشعوب.

جزر ستختفي في المستقبل

وأضاف باتشيكو، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية بالمؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب، أن هناك صعوبة بالغة للعيش كما كان تعيش الشعوب قديمًا، لافتًا إلى تأثير قضية الاحتباس الحراري على الجزر الصغيرة بمنطقة الباسيفك، التي ربما قد تختفي في المستقبل.