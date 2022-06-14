اليوم.. أول اختبار قبول لطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية

تبدأ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الأهلية، بالتنسيق مع جامعات الجلالة والعلمين والمنصورة الجديدة والملك سلمان، اليوم، في عقد أول اختبار قبول لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، والثانوية العامة، الذين أنهوا خُطوات التقديم واختيار رغباتهم، حتى يوم الجمعة الموافق 10-6-2022، على أن يتم عقد الاختبار ايوم الثلاثاء الموافق 14-6-2022 في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وذلك للالتحاق بإحدى الجامعات الأهلية الأربع، الملك سلمان الدولية، العلمين الدولية، الجلالة، المنصورة الجديدة.

اختبارات القبول بالجامعات الأهلية 2022

وأهابت وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية بضرورة الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حال أداء الاختبارات في إحدى الجامعات، مؤكدة أنه سيتم عقد اختبارات قبول أبنائنا الطلاب بشكل دوري.

الجامعات الأهلية 2022

وأكد الدكتور محمد عبدالحميد شعيرة، المشرف على الجامعات الأهلية الأربع، الجلالة والعلمين والمنصورة والملك سلمان، استعداداتها لتنسيق القبول للعام الجامعي 2022-2023، من خلال تجهيز مختلف البرامج الدراسية الجديدة بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل محلياُ ودولياُ ويسهم في الارتقاء بمستوى خريج الطالب المصري ليكون قادراً على المنافسة، مؤكدا أن الجامعات الأربعة أعدت البرامج الدراسية، أبرزها التعاون المشترك بين جامعة الجلالة الأهلية وجامعة أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية.

مصاريف الجامعات الأهلية

وأكد المشرف على الجامعات الأهلية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لن يتم تحريك أو زيادة مصروفات البرامج والكليات للجامعات الأهلية للراغبين في الالتحاق للعام الجامعي الجديد مراعاة للظروف الاقتصادية، لافتا إلى أن الجامعات الأهلية لا تهدف للربح.