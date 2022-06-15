السيسي: تنسيق الجهود مع المفوضية الأوروبية لتخفيف أثر أزمة الغذاء

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّه جرى مناقشة وجهات النظر مع رئيسة المفوضية الأوروبية، حول الأزمة الاقتصادية الدولية الحالية، وخاصة فيما يتعلق بأمن الغذاء وارتفاع أسعار الطاقة، وأبرز التحديات المرتبطة بالأزمة الاقتصادية الدولية الحالية، واستعراض الإجراءات التي اتخذتها مصر للحفاظ على المكتسبات الصعبة التي تحققت بجهود وتضحيات غالية من المصريين، خلال سنوات الإصلاح الاقتصادي ثم في مواجهة أزمة جائحة كورونا من بعدها.

تمويل المشروعات المتعلقة بالزراعة

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين بقصر الاتحادية: «لقد توافقنا على ضرورة العمل على تنسيق جهود الدولية مع كافة الشركاء؛ لتخفيف آثار أزمة الغذاء الدولية خاصة على الدول الأكثر تضررا من تداعياتها، وأهمية تقديم الدعم الفني والمالي لمساعدة هذه الدول في التعامل مع ارتفاع أسعار الحبوب والسلغ الغذائية الزراعية، وتمويل المشروعات المتعلقة بالزراعة وتطوير التكنولوجيا الزراعية؛ بما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.