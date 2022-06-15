خسائر فادحة للعملات الرقمية.. وصلت لأدنى مستوى لها منذ 18 شهرا

ارتفعت خسائر العملات الرقمية بوتيرة أسرع خلال الساعات القليلة الماضية والتي تأتي بعد ساعات من بوادر لتماسك نسبي للعملات البديلة وعودة بيتكوين قرب مستويات الـ 23 ألف دولار.

وقال موقع investing إنه بين عشية وضحاها سقطت بيتكوين مرة أخرى قرب مستويات الـ 20 ألف دولار بينما سقطت القيمة السوقية للعملات الرقمية إلى مستويات دون الـ 900 مليار دولار والتي تعد الأدنى في أكثر من عام ونصف.

وأضاف أن هذا يأتي قبل ساعات من اجتماع الفيدرالي الأمريكي واجتماع طارئ للمركزي الأوروبي بشأن تحديد أسعار الفائدة وسط اشتعال موجات التضخم عالميًا تزامنا مع تجدد المخاوف بشأن ركود اقتصادي جديد.

العملات الرقمية تفقد 70 مليار دولار من قيمتها السوقية اليوم

وفقدت القيمة السوقية للعملات الرقمية ما يقرب من 70 مليار دولار جديدة في بضع ساعات نزولا إلى مستويات قرب الـ 890 مليار دولار خلال تعاملات اليوم الأربعاء.

ومنذ زيادة التوقعات بشأن قرار الفائدة المرتقب من الفيدرالي الأمريكي يوم 10 يونيو الجاري فقدت العملات الرقمية ما يقرب من 350 مليار دولار.

هبوط القيمة السوقية لسوق الكريبتو

وهبطت القيمة السوقية لسوق الكريبتو من مستويات قرب الـ 1.24 تريليون دولار يوم 10 يونيو إلى المستويات الحالية، بينما كانت عند مستويات 1.65 تريليون دولار قبل انهيار تيرا لونا المستقرة.

انغمست سوق العملات الرقمية خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الأربعاء في مشاعر الفزع الشديد حيث وصل مؤشر Crypto Fear & Greed Index إلى أدنى مستوياته منذ أغسطس 2019.

وأظهرت بيانات Crypto Fear & Greed Index وصول المؤشر إلى مستويات الـ 7 نقاط والتي تعد الأدنى فيما يقرب من 3 سنوات حينما سقط المؤشر إلى مستويات الـ 5 نقاط.

وسقطت بيتكوين دون مستويات الـ 21 ألف دولار لتنخفض بأكثر 6% خلال تعاملات اليوم بينما اتسعت خسائرها إلى أكثر من 30% خلال تعاملات أسبوع وبنسبة 55% منذ بداية العام.

وتتداول بيتكوين خلال هذه اللحظات قرب مستويات الـ 21.1 ألف دولار بينما تبلغ قيمتها السوقية 405 مليار دولار وسط توقعات باتجاه بيتكوين قرب مستويات الـ 14 ألف دولار ومن بعدها مستويات الـ 10 ألاف دولار.