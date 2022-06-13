هشام آمنة: تدعيم القطاع الصحي في البحيرة بأكثر من 3 مليارات جنيه

قال اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة إن الدولة قامت بتدعيم القطاع الصحي بالبحيرة خلال الفترة من 2018 وحتى الآن بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات و300 مليون جنيه.

79 مشروعا في قطاع الصحة

وأوضح أن هذه المشاريع عبارة عن تنفيذ عدد 79 مشروعا في قطاع الصحة بلغت تكاليفها الإجمالية 2 مليار جنيه، بواقع 61 مشروع تم الانتهاء منها بتكلفة مليار و600 مليون جنيه و18 مشروع جار العمل بها بتكلفة 400 مليون جنيه.

8 مبادرات استفاد منها 6 مليون مواطن

كما تم تنفيذ 8 مبادرات استفاد منها 6 مليون و200 ألف مواطن كان أبرزها مبادرة 100 مليون صحة ومبادرة علاج الأنيميا والسمنة وقصر القامة والخطة القومية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية وعمل مسح فيروس سي لطلبة المرحلة الإعدادية وأخيرا برنامج الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن.

كما أشار أنه تم صرف أمصال وعلاج على نفقه الدوله بتكلفة مليار جنيه، وتفعيل دور المشاركات المجتمعية بالمستشفيات والتي تمثلت فى توفير أدويه وإنشاء مبان وتوريد مستلزمات وأجهزة طبية بتكلفة إجمالية بلغت 301 مليون جنيه.

ويؤكد المحافظ على أن قطاع الصحة يلقى دعماً ورعاية حيث تجلى ذلك واضحاً عندما قام، عبر الفيديو كونفرانس، بافتتاح المعهد الطبي القومي بدمنهور وهو من أكبر الصروح الطبية الجديدة بالمحافظة.

وتابع محافظ البحيرة أنه تم إنشاء مستشفى كوم حمادة المركزي والمستشفى العسكري بدمنهور بتكلفة تجاوزت المليار جنيه، كما أنه جار إنشاء مستشفى الجامعة وكلية الطب بجامعة دمنهور على مساحة 4500م بتكلفة تتجاوز مليار و250 مليون جنيه.