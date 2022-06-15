محمد صلاح أهلاوي ولا زملكاوي؟.. حارس المقاولون يكشف أسرار نجم ليفربول

تحدث كريم ممدوح، حارس مرمى فريق مواليد 92 في نادي المقاولون العرب سابقا، عن كواليس بداية مسيرة الفرعون محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، في إطار الاحتفال بعيد ميلاده الـ30، إذ حرص «الوطن سبورت» على التواصل مع زملاء رحلة «الملك»، للتعرف على كواليس لم يكشف عنها من قبل.

كواليس في رحلة محمد صلاح

قال «ممدوح» في حواره مع «الوطن سبورت»: «تزاملت مع محمد صلاح منذ وصولنا لاختبارات قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب، كان قادما من فريق عثماثون طنطا، وكان يقودنا المدير الفني الكابتن عبد الفتاح عباس، وما زالنا على علاقة وطيدة معا، حيث نتجمع في جروب على الواتساب باسم جيل العظماء 92، ينقصنا فقط صلاح والنني»، ملمحا إلى انتماء صلاح الكروي داخل مصر، ولعبه الخماسي وقت انضمامه لتشيلسي.

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