خبراء يكشفون طرق تقليل استهلاك البنزين في السيارات بعد تحريك أسعاره

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم تحريك أسعار البنزين بقيمة 25 قرشا وهو ما دفع أصحاب السيارات للبحث عن كيفية توفير استهلاك البنزين.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أبرز الطرق التي تسهم في توفير وتقليل استهلاك البنزين، وفق آراء عدد من متخصصي إصلاح السيارات:

طرق تقليل استهلاك البنزين

- تغيير فلتر البنزين في المواعيد المحددة له من أكثر الطرق أهمية في خفض استهلاك البنزين، حتى تكون انسيابية البنزين من «التانك، للفلتر، للطرومبة، للرشاشات» الموجودة في السيارة على كامل الكفاءة.

- فحص رشاشات السيارة، حيث إن الرشاشات المتهالكة تتسبب في استهلاك البنزين.

- عدم السير بالسرعة المتوسطة المطلوبة للطرق والتي تتراوح ما بين 100 كم وحتى 120 كم/ساعة، حيث إن السير بالسرعة البطيئة أو العالية جدًا، يتسبب في زيادة استهلاك البنزين.

- التأكد من امتلاء الإطارات الخاصة بالسيارة في وضعها الطبيعي، حيث إن الإطار غير الممتلئ أو الممتلئ بشكل عالٍ يتسبب في استهلاك البنزين.

- التأكد من سلامة «الجوان» الموجود على فتحة «التانك» الخاص بالوقود داخل السيارة، حيث إنه عند تشقق «الجوان» يتسبب ذلك في تسرب البنزين واستهلاكه.

- مراعاة الوقت المناسب لتموين السيارة بالوقود، وذلك عندما يكون الوقود بين النصف والثلث، للحفاظ على انتظام كمية الوقود المتدفقة للمحرك، ويقلل من استهلاك البنزين.

- عدم ترك المحرك يعمل في حالة الانتظار أو الاختناقات المرورية.

- مراعاة تغيير «الجوان» مانع البنزين، عند تغيير فلتر البنزين، حيث إن عدم تغيير «الجوان» يتسبب في تهريب الأبخرة للبنزين الموجود بـ«التانك»، وهذا ما يسبب عملية التسريب.

- يجب مراعاة الحمل داخل السيارة، حيث إنه لا بد من السماح للحد الأقصى من الحمل المسموح له داخل السيارة.

- الحفاظ على تغير الزيت بانتظام.

- السير في الطرق السليمة، والبعد عن الطرق الرملية والتي تزيد من المقاومة، وتتسبب في استهلاك البنزين.

- الحد من تشغيل جهاز التكيف داخل السيارة، وخاصة داخل المدينة.

- استخدام أنواع عالية الأوكتان من الوقود على الرغم من زيادة أسعارها، إلا أنها تعطي معدل اختراق أعلى، ويزيد من اقتصادية استهلاك الوقود.