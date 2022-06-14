حالة الطقس غدًا الأربعاء 15-6-2022 في مصر.. استقرار الأحوال الجوية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة في كافة المدن بجمهورية مصر العربية، غدًا الأربعاء 15-6-2022، إذ يتوقع أن تشهد البلاد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء.

حالة الطقس غدًا الأربعاء

وبحسب خبراء الأرصاد، فأنه يسود غدًا طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري خلال ساعات النهار، بينما يكون مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء والبلاد.

أما خلال ساعات الليل فيكون الطقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء والبلاد، لطيف على السواحل الشمالية.

الظواهر الجوية

وتنشط الرياح مساءً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، فيما تكون حالة البحر الأبيض المتوسط من خفيف لمعتدل ويكون ارتفاع الموج من 1 إلى 1.75 متر، أما البحر الأحمر من معتدل إلى مضطرب ويكون ارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح في البحرين شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا بالمحافظات

ووفق بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، جاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا على كافة الأنحاء، على النحو التالي:

القاهرة 33 23

الإسكندرية 28 21

وادي النطرون 32 22

طنطا 32 21

شبين الكوم 32 22

دمنهور 31 21

بلطيم 28 20

مطروح 27 20

السلوم 30 21

سيوة 34 21

بورسعيد 29 21

دمياط 28 22

الزقازيق 33 22

المنصورة 32 21

الإسماعيلية 33 23

السويس 33 23

العريش 29 21

رفح 29 20

رأس سدر 36 24

نخل 33 17

نويبع 36 25

طابا 34 24

كاترين 29 17

الطور 36 25

شرم الشيخ 38 27

الغردقة 39 27

مرسى علم 39 27

الفيوم 34 22

بني سويف 34 23

المنيا 35 23

أسيوط 36 24

سوهاج 37 25

قنا 38 25

الأقصر 39 26

أسوان 40 27

إدفو 40 27

أبو سمبل 40 27

الوادي الجديد 39 26

شلاتين 36 24

أبو رماد 34 24

حلايب 33 23

رأس حدربة 32 24