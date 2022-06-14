توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. حار نهارا معتدل ليلا والعظمى تصل لـ40 مئوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة، بداية من غد الأربعاء حتى يوم الجمعة المقبل، حيث يسود البلاد استقرار في الأحوال الجوية.

حالة الطقس الأيام المقبلة

ويقول خبراء الأرصاد، إنه خلال الـ72 ساعة المقبلة يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوبي سيناء وجنوب الصعيد.

أما خلال الليل، فيتوقع خبراء الأرصاد، أن يكون الطقس معتدلا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية.

وتشهد البلاد خلال الأيام الثلاثة المقبلة، نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الأربعاء 15 يونيو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

-شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 26.

درجات الحرارة الخميس 16 يونيو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 26.

درجات الحرارة الجمعة 17 يونيو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 26.