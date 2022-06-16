حظك اليوم برج العذراء الخميس 16-6-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج العذراء شخص واضح وصريح ولا يحب الكذب والخداع، ولا يمنح الثقة الكبيرة للناس، وهذا ما يجعله انطوائيا ولا يحب اختلاطه بالآخرين كثيرا، وهو يمتلك أسلوب نقد لاذع ما يجعل البعض يهرب منه، كما أنه يعتمد على العقل في اتخاذ قراراته ويبعد عن العاطفة، لذا يعرف عنه أنه قاس في كثير من الأحيان كما يميل إلى الشعور بالإحباط بسهولة؛ بسبب أمور لا تستحق الاهتمام، وتفاصيل صغيرة.

صفات مواليد برج العذراء

مولود برج العذراء شخص عملي وناجح ويكون عاشقا لمهنته والنجاح بها ويصر على التقدم ويعمل على مواصلة الإنجازات، ويحرص على الترتيب ويحب المثالية، وهو شخص هادئ ورغم ذلك فإنه يصاب التوتر سريعا عند تعرضه للضغوطات، كما أنه لا يستطيع العمل تحت ضغط، مما يترتب عليه وقوعه في بعض الأخطاء بعمله ويعرضه لمشاكل عديدة في كثير من الأحيان.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني

قالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لـ«الوطن» إن اليوم يكون جيدا على الصعيد المهني وتشعر بحماس اليوم تبدو منطلقا ويقبل عليك الجميع ويقدمون لك الدعم في عملك، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفي

يتواجد القمر في منزل الحب مما يمدك بالحيوية والنشاط وتشعر بطاقة عاطفية شديدة اليوم، وفقا لما قالته عبير فؤاد.