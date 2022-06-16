فتح باب قبول دفعة جديدة بالمدرسة الثانوية للمياه بأسيوط.. اعرف الشروط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، قبول دفعة جديدة من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، للتقديم بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمدينة أسيوط الجديدة للعام الدراسي 2022 ـــ 2023.

وأشارت الشركة إلى تلقي الطلبات حتى الخميس الموافق 30 يونيو الجاري، وذلك على موقعها الإلكتروني من خلال هذا الرابط https://ascww.ascww.org/register-in-school.

مجموع القبول 260 كحد أدنى

وذكر اللواء أركان حرب المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أنه تم تحديد مجموع 260 درجة كحد أدنى للتقدم بطلب التحاق للمدرسة للعام الدراسي المقبل 2022 /2023، على أن يكون القبول بالمدرسة طبقا لأعلى المجاميع وفقا لتنسيق كل محافظة، وبعد اجتياز اختبارات القدرات والمقابلة الشخصية التي تعقدها المدرسة، مشيرا إلى قبول الطلاب من محافظات أسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان.

التقديم إلكترونيا

وأضاف رئيس الشركة، أن التقديم سيكون إلكترونياً على الرابط الذي خصصته شركة المياه، وذلك حتى الخميس الموافق 30 يونيو الجاري.

وأوضح، أنه على الطالب الدخول على الرابط وملء استمارة التقديم بالبيانات (الاسم، والعنوان، والسن في أول أكتوبر المقبل، والمجموع....)، مع تحميل المستندات المطلوبة وهي صور المؤهل الدراسي، وشهادة الميلاد، وبطاقة الرقم القومي لولي الأمر، وصورة شخصية للطالب، وإرفاقها على الرابط في ملف واحد بصيغة «PDF».