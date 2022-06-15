خفض إمدادات الغاز الروسية لإيطاليا 15%.. وأسعار العقود ترتفع 10%

أعلنت شركة «غازبروم» الروسية العملاقة للطاقة، عن تخفيض محدود في تدفقات الغاز إلى إيطاليا، اليوم، بنسبة 15%، حسبما ذكرت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء، بعد يوم من تخفيضها إمدادات الغاز لألمانيا بنسبة 40%، فيما أكدت تقارير ارتفاع أسعار عقود الغاز الآجلة في أوروبا بنسبة 10%.

«غازبروم» الروسية تخفض تدفقات الغاز لإيطاليا

وذكرت منصة المعلومات الداخلية لمراقبة الصلاحيات لمشغل أسواق الطاقة، أنه فيما يتعلق بإمدادات الغاز الروسي إلى إيطاليا، لم تبلغ شركة «غازبروم» بأي سبب يتعلق بانخفاض إمدادات الغاز.

أسعار عقود الغاز الآجلة في أوروبا ترتفع بنسبة 10%

جاء ذلك بعد إعلان غازبروم الروسية، أمس، أنها ستخفض تدفقات الغاز عبر خط الأنابيب المعروف باسم نورد ستريم (السيل الشمالي)، وهو خط الأنابيب الرئيسي لصادرات الغاز الروسي إلى أوروبا، بنسبة 40%، بسبب مشكلات فنية في محطتها بالبلطيق، وهو الأمر الذي زاد من تفاقم المخاوف بشأن نقص إمدادات الغاز في أوروبا، حسبما نقلت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

وفي أعقاب إعلان شركة «غازبروم» خفض إمدادات الغاز الطبيعي عبر خط نورد ستريم، سجلت أسعار عقود الغاز الآجلة في أوروبا ارتفاعاً بنسبة 10%، لتضاف هذه الزيادة إلى زيادات سابقة طرأت تباعا مع بداية وتصاعد أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.